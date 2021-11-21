Горняк22: В Алтайском крае в пять раз вырос миграционный отток населения за год

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Алтайский край продолжает стремительно терять население. В этом году регион покинуло больше людей, чем в пандемийный год

В Алтайском крае усилился миграционный отток населения в этом году. Так, по данным Алтайкрайстата, за девять месяцев (январь-сентябрь) 2021 года регион покинуло более чем в пять раз больше человек, чем годом ранее.

Если в 2020 году из региона уехали 22 328 жителей, то в 2021 году этот показатель вырос до 23 565. Что касается количества прибывших, то в 2020 году в край перебрались 21 711 мигрантов, а в 2021 этот показатель был чуть ниже – 20 246.Таким образом, миграционное снижение в 2021 году составило 3 319 человек, годом ранее эта цифра была более чем в пять раз меньше – 617.

В прошлом году из Алтайского края в другие регионы уехали 16 580 жителей, в этом году отток усилился до 19 320. Страну покинули в 2021 году меньше жителей края, чем в пандемийный год: 4245 против 5748, соответственно.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае почти в два раза выросла естественная убыль населения.

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