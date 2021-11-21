Горняк22: В Рубцовске высаженные ели обработали антивандальной «вонючкой»

Фото: Ирина Жукова/Местное время

Нынешней осенью прошло масштабное озеленение городских улиц: были высажены подрощенные яблони, черемуха и сибирские ели

В Рубцовске ели обработали специальной антивандальной жидкостью-вонючкой для защиты от вандалов, сообщает сайт газеты «Местное время». По мнению специалистов, это самый эффективный способ уберечь деревья.

Раствор, которым покрывают ели, абсолютно безопасен для людей, животных и окружающей среды. Если такую ель занести домой, то она начнет издавать настоящее зловоние. И, даже избавившись от дерева, запах останется в помещении на протяжении нескольких недель.

Коммунальщики из “АвтоСпецТехники” обработали все ели, высаженные осенью: на площади Ленина, у администрации города и на проспекте Рубцовском.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае перед Новым годом усилили охрану за ёлками.

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