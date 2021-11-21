Горняк22: На Алтае закрывают на неделю школы из-за ОРВИ и гриппа

Заболеваемость. ОРВИ. Грипп Фото: pixabay.com

В республике Алтай за неделю резко выросла заболеваемость ОРВИ. Для медицины региона такая нагрузка оказалась пиковой

В Республике Алтай в 2,7 раза выросла заболеваемость ОРВИ з-а неделю. В связи с этим классы и школы начали закрывать на карантин, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Так, за неделю в регионе зарегистрировали 4 370 случаев обращения за медпомощью (на предыдущей неделе – 1 600). 13 пациентам поставили диагноз «грипп H3N2», в 25 случаях выявили вирусы гриппа А.

В Горно-Алтайске четыре школы сейчас находятся на карантине. В общей сложности лечение от гриппа и ОРВИ проходят 2 756 детей. В связи со сложной эпидобстановкой власти приняли решение с 22 по 28 ноября приостановить учебный процесс в городских школах. На республиканские общеобразовательные организации это решение не распространяется.

Родителей призвали контролировать передвижение детей, чтобы в эту неделю они не посещали общественные места.

Ранее сообщалось , что в Кош-Агачском районе Республики Алтай все школы закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ.

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