Горняк22: Жители Бийска заметили в небе две яркие вспышки света

Комета. Небо Фото: pixabay.com

Многие подписчики в Сети предположили, что это отсвет от метеорита потока Леониды, у которого сейчас пик. Другие горожане решили, что виной всему столкновение снеговых туч

18 ноября в Бийске местные жители заметили две яркие вспышки в небе. Видео странного явления выложило в Instagram сообщество express.biysk.

«Кто знает, что это было 18 ноября в 05.23? Вспышка и сбой всех камер. Резкая метель, – написал один из подписчиков.

На видео с камер видеонаблюдения видно двор и мелкий снег. Вдруг происходят две вспышки. После этого техника на некоторое время отключается. Когда камера снова начинает работать, во дворе уже идет сильный снег.

Другие бийчане подтвердили, что тоже видели необычное явление. Горожане также отметили, что в этот же день ранним утром в районах города, например в Зеленом Клине, отключался свет.

«Сверкнуло дважды, осветило весь Бийск (живем на горе, видно большую часть города), и резко подул сильный ветер со снегом с потуханием второй вспышки», – рассказал очевидец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ СМИ БИЙСК (@express.biysk)

Некоторые бийчане предположили, что, возможно, яркие вспышки – это отсветы пролетевшего метеорита. 18 ноября жители Йошкар-Олы, Казани и Ижевска заметили в небе пролетающий метеорит. Очевидцы сразу начали публиковать в Сети видео, на котором можно увидеть, как объект пронесся по небу, вспыхнул и исчез.

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