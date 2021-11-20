Горняк22: В убийстве и расчленении адвоката обвиняют его сына

Арест. Наручники Фото: pixabay.com

Сумку с частями тела пострадавшего нашел ремонтировавший набережную рабочий. Кроме останков, в ней также лежал паспорт убитого

В Санкт-Петербурге суд арестовал 35-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве и расчленении своего 66-летнего отца – бывшего адвоката Александра Генералова, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 января в отношении Алексея Генералова», – заявили пресс-службе.

Стало известно, 16 ноября на набережной реки Смоленки рабочий нашел сумку с человеческими останками. В этот же день полицейские по подозрению в убийстве задержали местного жителя, который признался в убийстве. Позже водолазы МЧС обнаружили в реке другие части тела потерпевшего.

Причастность сына к убийству также установили после изучения записей с камер видеонаблюдения. Они засняли, как 14 ноября мужчина везет тележку на колесиках, похожую на ту, к которой была привязана сумка с останками.

По данным следствия, 13 ноября обвиняемый поссорился со своим отцом из-за квартиры и выстрелил ему в голову из охотничьего ружья. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он купил три тележки и три хозяйственные сумки. В них он сложил части тела пострадавшего, которые распилил электролобзиком, и выбросил в реку, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Ранее бийчанин убил одноклассника и закопал на приусадебном участке. Инцидент произошел 31 октября – два одноклассника устроили застолье, в процессе которого пострадавший нелицеприятно отозвался об умершей жене хозяина дома, что вызвало гнев у мужчины. Он схватился за нож и дважды ударил приятеля, а потом добил молотком и пошел спать.

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