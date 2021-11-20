Горняк22: 750 человек подписали письмо прокурору края после гибели школьницы в Барнауле

Место ДТП Фото: "Толк"

Жители четырех кварталов просят, чтобы надзорный орган проверил безопасность на школьных маршрутах в районе, где произошла трагедия

Родители школьников в Барнауле направили прокурору Алтайского края Антону Герману обращение со свыше 750 подписями после гибели в ДТП на перекрестке семиклассницы. Об этом организаторы сообщили «Толку».

В письме активисты просят проверить организацию дорожного движения не только по школьным маршрутам на улице Шумакова, где произошла трагедия, но и по соседней Лазурной, добиться установки светофоров и освещения на перекрестках.

Среди тех, кто оставил подписи, – жители новых барнаульских кварталов «Лазурный», «Лазурный-2», а также 2002 и 2003.

Кроме того, как стало известно «Толку», свое ходатайство об установке светофоров на близлежащих перекрестках в городской комитет готовит школа №128, в которой училась девочка.

Вечером 11 ноября маршрутный автобус сбил насмерть 13-летнюю школьницу, которая переходила нерегулируемый перекресток по пешеходному переходу на пересечении улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда. По словам очевидцев, водитель мог не заметить подростка в темноте, так как совершал поворот направо со второстепенной дороги и отвлекся на дорожную ситуацию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, водителя арестовали, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Между тем городские власти уже заявили, что до конца 2021 года установят светофор и освещение на перекрестке, где произошло резонансное ДТП.

ТОЛК