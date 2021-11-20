Горняк22: Под Барнаулом обнаружили полузатопленные в воде «Жигули»

Место происшествия Фото: "Инцидент Барнаул"

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль наполовину погрузился в водоем. Были ли в момент падения в его салоне люди – не известно. Обстоятельства происшествия выясняет полиция

Полузатопленные в водоеме «Жигули» обнаружили днем 19 ноября под Барнаулом. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

«Сегодня около 13.00 между Затоном и базой, где грузят песок, проезжая мимо, заметили «Жигули» в воде», – рассказали источнику очевидцы.

По их словам, рядом на берегу стоит еще одна машина такой же марки без людей.

Барнаульцы сообщили об увиденном в полицию.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле ночью легковой автомобиль слетел с моста.

ТОЛК