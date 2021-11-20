Горняк22: Алтайские депутаты просят спасти умирающий от ограничений малый бизнес

"Грильница" после введения QR-кодов Фото: Анна Камалова

Парламентарии АКЗС хотят вступиться за малый бизнес и попросить для него финансовой помощи из федерального бюджета. В краевом, как обычно, денег не нашлось

Компенсация затрат на зарплаты из бюджета, отсрочка выплаты налогов, выдача льготных кредитов, субсидии на дезинфекцию – эти и другие меры попросят предпринять депутаты Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) у правительства РФ. Проект обращения (есть в распоряжении «Толка») подготовили в профильном комитете парламента, его планируется утвердить на сессии 26 ноября.

В обращении депутаты напоминают, что в сентябре кабмин РФ постановлением определил отрасли, предприятиям которых будут предоставляться субсидии из-за ухудшения ситуации в связи с ковидом. Но после введения нерабочих дней и различных ограничений ущерб понес куда более широкий круг предпринимателей.

«В частности, значительные издержки в результате введения мер по безопасному доступу посетителей понесли предприятия, основным видом экономической деятельности которых являлась розничная торговля непродовольственными товарами, развлекательные услуги и ряд других», – приводится пример в обращении.

25 октября, 6:04

«Сколько продержимся?»: бизнес и власти опасаются введения QR-кодов на Алтае

Низкий уровень вакцинации и высокий темп заболеваемости ковидом вынуждают властей принять ограничительные меры, первым из-за которых пострадает бизнес региона

Депутаты намерены попросить расширить перечень отраслей такими как:

торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах,

торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах,

торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах,

аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом,

деятельность в области отдыха и развлечений.

Также депутаты хотят предложить правительству «рассмотреть возможность введения» следующей поддержки.

Возобновление выдачи субсидий на профилактику и дезинфекцию предпринимателям, работа которых предполагает непосредственное взаимодействие с неограниченным количеством посетителей. Предоставление льготных кредитов малому и среднему бизнесу с возможностью их списания в будущем в случае сохранения занятости (по аналогии с уже действовавшей программой, которая стал одной из самых эффективных мер). Предоставление субсидий на компенсацию затрат на выплату зарплаты сотрудникам за ноябрь и декабрь 2021 года. Введение отсрочки по налоговым платежам до конца марта 2022 года, а по уплате страховых взносов – за третий и четвертый кварталы 2021 года для того бизнеса, который пострадал от ограничений, а также для социально ориентированных НКО. Разработка механизма по предоставлению выходных на проведение вакцинации/ ревакцинации работников.

Напомним, ранее власти края приняли решение о введении ряда мер поддержки. Например, пострадавший бизнес должны освободить от арендных платежей за муниципальное и госимущество. Планируется выдавать льготные кредиты через механизмы региональной микрокредитной компании «Алтайский фонд финансирования предпринимательства».

Хотя изначально руководители алтайских бизнес-объединений в своем письме губернатору Виктору Томенко просили о куда более существенной помощи. Например, снизить ставку налога на имущество и земельный налог не менее чем на 50%, компенсировать затраты на средства защиты и другое.

Однако региональные власти всегда с большим трудом соглашаются на выпадающие доходы, несмотря на рост налоговых отчислений, в том числе от предпринимательства.

«Если не помочь бизнесу, мы потеряем десятки, сотни предпринимателей. Но кто от этого выиграет? Закрылся предприниматель – ноль налогов. И куда пойдет он или его работники? На биржу. Это нагрузка на бюджет», – сетовал тогда глава Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц. Он говорил: власть решает свои задачи, но заложником становится бизнес.

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