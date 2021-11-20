Горняк22: 13-летняя школьница внезапно умерла во время прогулки

Скорая помощь Фото: pixabay.com

В региональном правительстве рассказали, что в крови погибшей не обнаружили следов алкоголя или наркотиков. Телесных повреждений также не нашли

18 ноября в Воротынске Калужской области во время прогулки внезапно скончалась 13-летняя школьница, сообщает «МК».

«Смерть наступила во время прогулки из-за внезапной остановки сердца», – рассказал замминистра внутренней политики и массовых коммуникаций Илья Зенов.

Подростку внезапно стало плохо на улице. Ей вызвали скорую помощь, но врачи не смогли реанимировать девочку. Все действия по спасению проводили в присутствии отчима, которому о ситуации рассказала мать девочки, сообщают «Калужские новости».

На теле умершей не нашли телесных повреждений и патологий. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

В региональном правительстве также опровергли информацию о массовом отравлении детей, якобы девочку и ее друзей угостили конфетами, после которых один ребенок умер, а несколько попали в реанимацию. В ведомстве подчеркнули, что в городе действительно умер ребенок, но других жертв нет.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле мать-наркоманку судят после «передоза» у 10-летней дочери. Женщина сама предлагала ребенку наркотик, говоря, что у нее не будет привыкания. После очередной дозы у девочки начались галлюцинации и ее госпитализировали. В настоящее время девочку изъяли из семьи.

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