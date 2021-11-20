Горняк22: Певица Марина Хлебникова находится в коме после пожара

Марина Хлебникова Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official

По предварительным данным, в крови у певицы нашли алкоголь – чуть более 1 промилле. Накануне пожара артистка вернулась в Москву с гастролей

Певица Марина Хлебникова находится в медикаментозной коме, сообщает Telegram-канал Baza.

Сейчас она находится в ожоговой реанимации на аппарате ИВЛ. У певицы диагностировали ингаляционное поражение, кроме того, у нее обожжено 20% тела – пострадали ноги, лицо и грудь.

По словам врачей, состояние артистки тяжелое, но есть положительная динамика. Медики проводят интенсивную терапию.

Напомним, что 18 ноября в квартире певицы случился пожар. Возгорание началось в комнате, где находилась артистка. Огонь практически полностью уничтожил помещение: сгорела кровать и прожжен пол. Остальные комнаты и коридоры остались целы.

В момент пожара в квартире также находились муж и мать исполнительницы. Они выломали дверь в комнату, когда почувствовали запах гари, и нашли Хлебникову без сознания.

Дочь артистки предположила, что певица могла уснуть с непотушенной сигаретой. По ее словам, артистка часто курила прямо в комнате. Это уже не первое происшествие в квартире. Три года назад там покончил с собой бывший муж Марины Хлебниковой, сообщает «РЕН ТВ».

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае глава Белоярской крепости рассказал о пожаре. По его словам, на постройке полностью сгорела крыша, пострадали помещения, а также вещи, которые были внутри: костюмы, оружие и домашние предметы. Возгорание произошло 16 ноября. Пожар ликвидировали через 30 минут.

ТОЛК