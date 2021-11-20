Горняк22: Соцсети: в Барнауле на Докучаево улицу затопило водой

Потоп Фото: Инцидент Барнаул

С понижением температуры воздуха риск коммунальных аварий вырастает. Так, накануне в Барнауле уже произошел очередной «потоп»

Утром 20 ноября в Барнауле на пересечении улиц Юрина и Кавалерийской произошел «потоп» – вода вышла на проезжую часть. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

На опубликованных кадрах видно, что улица залита водой. При этом по проезжей части передвигается транспорт. Предположительно, на участке произошло повреждение водопровода.

Ранее сообщалось, что утром 19 ноября в Барнауле произошла коммунальная авария. В районе улицы Сиреневой вода затопила проезжую часть. Специалисты устранили повреждение и заблокировали выход воды.

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