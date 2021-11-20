Горняк22: В Алтайском крае три школы и 218 классов закрыли на карантин

Школа. Класс Фото: телеканал "Толк"

В Роспотребнадзоре напомнили, что руководителям предприятий всех форм собственности нужно позаботиться о профилактике гриппа среди своих сотрудников и провести их иммунизацию против гриппа

В Алтайском крае из-за вспышки заболеваемости ОРВИ отправили на карантин три школы и 218 классов, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным на 17 ноября, в крае болеет около 20% детей. В связи с этим в регионе полностью закрыли три школы, еще в 82 образовательных учреждениях на карантине находятся 218 классов. В 25 дошкольных учреждениях закрыли семь групп.

Всего в крае за прошедшую неделю зарегистрировали 28,9 тысячи случаев заболевания ОРВИ. В регионе отмечают превышение недельных порогов заболеваемости среды взрослых и школьников.

30 августа в Алтайском крае начали прививочную кампанию против гриппа. По информации за 12 ноября, в регионе привили 415,69 тысячи человек – 17,9% населения.

Жители края, которые не охвачены вакцинацией против гриппа за счет бюджетных средств, могут сделать прививку за счет средств работодателей или своих личных.

Ранее «Толк» сообщал, что в одном из алтайских районов все школы закрыли на карантин. В Кош-Агачском районе темп прироста больных ОРВИ по отношению к предыдущей неделе составил 33,8%. По данным местного Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в регионе уже превысила уровень эпидемиологического порога.

ТОЛК