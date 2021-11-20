Горняк22: Умер актер из «Ночного дозора» и «Адмирала» Игорь Савочкин

Игорь Савочкин Фото: кадр из фильма "Диверсант. Конец войны"

Артист, помимо кино, вел программы на радио и телевидении, снимался в музыкальных клипах, а также в течение 10 лет работал в компании Тимура Бекмамбетова Bazelevs

17 ноября умер российский актер театра и кино Игорь Савочкин. Об этом сообщила режиссер Алеся Казанцева в своем аккаунте на Facebook.

«Узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в «Базелевсе», занимался постпродакшеном, люди не из нашей сферы знают его как известного актера», – написала она.

Актеру было 58 лет. По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с печенью. У артиста произошла печеночная декомпрессия, кроме того, он боролся с раком. Неделю назад он обратился в больницу из-за болей в спине и его госпитализировали, сообщает Mash.

За свою карьеру Игорь Савочкин сыграл более чем в 90 фильмах и сериалах, среди которых такие популярные ленты, как «Левиафан», «Ночной дозор», «Адмирал», «Анна». Кроме того, актер вел телепередачу «Теория заговора».

Ранее умер актер из популярного сериала «Реальные пацаны». За свою карьеру Игорь Бондаренко сыграл более чем в 40 фильмах и сериалах. Кроме того, он был депутатом Совета депутатов городского округа Мытищи. Артист умер на 56-м году жизни из-за тяжелой формы рака – он боролся с болезнью два года.

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