Горняк22: Барнаульцы нашли в магазинах тушенку за 22 рубля и сосиски за 18 рублей

Продавец. Продуктовый магазин Фото: Сергей Кулыгин, "Бийкий рабочий"

На фоне всеобщего роста цен жители краевой столицы в некоторых магазинах замечают продукты по очень низким ценам. При этом они задаются вопросом, как такое возможно и небезопасно ли их употреблять

Жители Барнаула сообщают о том, что в некоторых магазинах популярных торговых сетей появились товары с очень низкими ценами. К примеру, банка тушеной говядины стоит всего 22,9 рубля. Об этом сообщают подписчики страницы «Черный список Барнаул» в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Барнаул | Черный Список (@blacklist_barnaul)

При этом пользователи Сети, понимая, что мясо не может стоить так дешево, резонно спрашивают, из чего сделан данный продукт.

Так, на этикетке тушенки кусковой указано, что вес продукта 340 г и в ее состав входят белок соевый, говядина, лук, морковь, соль и лавровый лист, а также усилитель вкуса и аромата.

Между тем в комментариях пользователи отмечают, что сейчас корм для кошек, пожалуй, стоит дороже такого продукта.

Однако на барнаульских прилавках можно встретить другие «мясные» продукты еще дешевле. Читатель «Толка» прислал в редакцию фото упаковки сосисок весом 300 г и по цене всего 18,86 рубля.

«Страшно представить, из чего этот продукт», – отметил он.

Сосиски Фото: «Толк»

Между тем на консервы мясорастительные существует ГОСТ, и, согласно техусловиям их изготовления, они состоят из мясных и растительных (овощных) ингредиентов. При этом доля мясных составляющих варьируется от 30% до 60% от общего состава.

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