Горняк22: Башни, тигр и герб: на главный снежный городок Барнаула потратят 8,2 млн
Новогодний городок на площади Сахарова Фото: Анна Меньшикова
Для строительства в городе всех новогодних городков подрядчику необходимо будет заготовить более 800 куб. м ледяных блоков
Барнаульские власти объявили конкурс на строительство главного городского новогоднего городка. Об этом 19 ноября сообщает пресс-центр администрации города.
На работы мэрия готова выделить 8,2 млн рублей.
Подрядчик должен будет возвести на площади Сахарова комплекс с четырьмя входными секциями в виде ледяных башен с подсветкой и елкой в центре. Площадку также украсят 13 ледовых барельефов, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки и символа года – «Тигр».
За праздничное освещение здесь будут отвечать пять 35-метровых светодиодных перетяжек и светодиодный «Герб города».
Ранее сообщалось, что новогоднее оформление обещают подготовить в городе к 17 декабря. При этом традиционного торжественного открытия главной елки и фейерверка не будет из-за пандемии.
К демонтажу основного городка приступят после 14 января.