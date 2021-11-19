Горняк22: В Новосибирске мужчина разбился при падении строительной люльки с высоты

Стройка Фото: pixabay.com

По словам очевидцев, люлька висела на уровне восьмого этажа, а потом резко упала. Как оказалось, у нее с одной стороны оборвался трос

Утром 18 ноября в Новосибирске сорвалась строительная люлька с тремя рабочими. Один человек погиб, двое других серьезно пострадали, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, ЧП произошло на стройке ЖК «Расцветай на Обской» на улице Большевистской, 32/1. Скорую помощь вызвал прораб. Один из строителей скончался на месте. Два рабочих получили травмы разной степени тяжести. Сейчас они находятся в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По предварительным данным, у люльки оборвался трос. Кабины на объекте принадлежат компании «Фаворит». Один из пострадавших также работал в этой организации. Представители Ростехнадзора и следкома осматривают место ЧП.

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