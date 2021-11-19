Горняк22: Инфляция в Алтайском крае ускорилась после «выборного» сентября

Деньги Фото: pixabay.com

Цифры оказались выше, чем в целом по Сибирскому федеральному округу и по России. Тенденцию к росту инфляция в регионе демонстрирует уже несколько месяцев

Инфляция в годовом выражении в Алтайском крае по итогам октября увеличилась до 10,12% по отношению к октябрю прошлого года, значительно ускорившись относительно минувшего сентября. Данные публикует Центробанк России.

Так, в октябре инфляция в Алтайском крае ускорилась на 1,39 п.п. по отношению к первому осеннем месяцу, достигнув отметки в 10,12%. Это выше, чем в среднем по России (8,13%) и по Сибирскому федеральному округу (8,56%).

На продовольственные товары за год прирост цен произошел на 12,19% (на плодоовощную продукцию это значение увеличилось на 20,74%). На непродовольственные товары цены поднялись на 11,62%.

«Влияние на ускорение инфляции в крае по-прежнему оказывал рост издержек производителей, в том числе связанный с ценами на мировых товарных рынках, а также расширение потребительского спроса», – указали в Центробанке.

При этом ИА «Банкфакс» обращает внимание на тот факт, что до сентября, когда прошел единый день голосования, при тех же самых основаниях для роста инфляция ускорялась совсем небольшими темпами.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае хотят «подтянуть» МРОТ и минимальные зарплаты.

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