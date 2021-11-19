Горняк22: Возгорание в частном секторе произошло днем в Барнауле

Пожар Фото: instagram.com/vladimir.v.ignatov/

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что некая постройка полыхает открытым огнем. К месту происшествия прибыли экстренные службы

В Барнауле днем 18 ноября произошел пожар в частном секторе. Об этом сообщает телеграм-канал «В курсе 22».

Уточняется, что возгорание случилось на улице Правый Берег Пруда – на кадрах с места происшествия видно, что некая постройка горит открытым огнем.

На месте работают сотрудники экстренные служб. Подробности инцидента выясняются.

Ранее «Толк» сообщал о том, что под Новоалтайском произошло возгорание в уникальной Белоярской крепости – воссозданном первом укрепленном форпосте, появившемся в 1717 году на территории современного Алтайского края.

ТОЛК