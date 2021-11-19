Горняк22: Экс-министру Поморья дали срок за интимную переписку с алтайской школьницей

Суд. Приговор Фото: pixabay.com

Свою вину Гнедышев признал частично. Чиновника взяли под стражу в зале суда — в случае, если приговор вступит в законную силу, ему предстоит провести больше пяти лет в колонии строгого режима

В Архангельском крае бывшего и.о. министра образования Юрия Гнедышева признали виновным в развращении несовершеннолетних в Сети. Об этом сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что в 2019 году чиновник создал под вымышленными именами страницы в соцсети и вел переписку интимного характера с тремя девочками в возрасте от 12 до 14 лет, уточняет региональное СУ СКР.

«А также направил одной из них ссылку на видеозапись, признанную порнографическим материалом», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным местных СМИ, одна из пострадавших – жительница Республики Алтай, вторая живет в Северодвинске, третья – во Владимирской области.

Вину в совершении преступлений 49-летний Гнедышев признал частично – он согласился, что преступления совершал только в отношении двух девочек.

Суд приговорил его к пяти годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших – но лишь частично (на 195 тысяч рублей вместо 1,3 млн, как требовали).

Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Приговор в его отношении в законную силу не вступил.

Гнедышев с 1995 года работал преподавателям в школах Северодвинска, с 2017 года занимал руководящую должность в региональном органе управления образованием.

Ранее «Толк» сообщал о том, что мужчина получил срок за отправку дикпиков 13-летней школьнице Барнаула.

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