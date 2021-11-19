Горняк22: В Сибири стеллажи с алкоголем завалили грузчика на складе

Скорая помощь Фото: pixabay.com

В прокуратуре рассказали, что пострадавшего мужчину доставили в больницу с ушибом головы и повреждением ноги. Врачи оценили его состояние, как средней степени тяжести

17 ноября в Красноярске два стеллажа с алкоголем обрушились и завалили 40-летнего рабочего на складе, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, на складе алкогольной продукции компании «Русский Разгуляйка» рухнули металлические стеллажи. В результате ЧП пострадал грузчик. Сейчас он находится в больнице. В момент обрушения на складе находилось около 40 сотрудников компании.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

Известно, что металлоконструкции установили летом текущего года. Разбор завалов организует собственник склада.

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирске мужчина разбился при падении строительной люльки с высоты. Ещё двух рабочих госпитализировали с различными травмами. По словам очевидцев, люлька висела на уровне восьмого этажа, а потом резко упала. Как оказалось, у нее с одной стороны оборвался трос.

ТОЛК