Горняк22: Барнаульский врач рассказала, чем лучше ревакцинироваться от ковида

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

Врач Наталья Нагорная рассказала, что делать, если пришло время ревакцинироваться, но в наличии нет однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»

Можно ли прививаться «Спутником V», если вы переболели ковидом или уже делали вакцину? Каким препаратом ревакцинироваться, если нет однокомпонентного «Спутника Лайт»? Какую вакцину от ковида выбрать тем, кто переболел неофициально? Барнаульский врач аллерголог-иммунолог Наталья Нагорная ответила на самые популярные вопросы об иммунизации против коронавируса.

1

Прошло полгода после вакцинации. Какую вакцину выбрать?

Если люди переболели или прививались ранее, то в показаниях стоит только однократная прививка «Спутником Лайт». Если интервал между вакцинацией или болезнью составляет более года, то в этом случае есть возможность сделать двухкомпонентную вакцину, говорит Наталья Нагорная.

Эксперт утверждает, что сегодня нет данных о том, что можно многократно прививаться «Спутником V».

«Дело в том, что на многократное введение препарата из платформы гамалеевской вакцины не было клинических результатов по безопасности и эффективности. Сегодня рассматривается вопрос однократной ревакцинации «Спутником Лайт» для тех, кто переболел или был привит», – убеждена врач.

Если вы переболели более года назад, то можно поставить двухкомпонентную вакцину «Ковивак», если вдруг не хватает препарата «Спутник Лайт». Но дважды делать «Спутник V» только потому, что нет «Спутника Лайт», не совсем правильно.

2

Разве двухкомпонентная вакцина не надежнее?

Пока никто не знает необходимого количества поствакцинальных антител, объясняет Нагорная. Кроме того, по словам врача, «больше антител» – не всегда лучше. Поэтому прививаться дважды ранее вакцинированным не стоит, пока не будут получены результаты клинических исследований и наблюдений.

3

Что делать, если нет вакцины «Спутник Лайт»?

«Если отсутствует препарат «Спутник Лайт», то альтернативой для пациентов, которые переболели или пришли на ревакцинацию, может быть препарат института Чумакова («КовиВак»)», – говорит врач.

4

Если не болел и не прививался, можно ли ставить «Спутник Лайт», чтобы быстрее получить QR-код?

Если человек не прививался ранее и не болел ковидом, то вакцинация «Спутником Лайт» не будет надежной защитой от коронавируса. В первый раз вакцинация должна быть проведена двухкомпонентной вакциной, напоминает эксперт.

«Одна прививка вас не защитит. «Спутник Лайт» зарегистрировали только как препарат для ревакцинации для людей, у которых есть либо постинфекционные антитела, либо поствакцинальные. Нет ничего хорошего в том, что люди, которые не болели и не прививались ранее, сделали «Спутник Лайт», – говорит Наталья Нагорная.

5

Если переболел, но тест на ковид не брали, какую вакцину делать?

В данной ситуации, объясняет Нагорная, стоит сделать анализ на антитела. Если показатели будут выше референтных значений, то это является основанием считать, что человек переболел ковидом.

«У нас не учтен огромный контингент пациентов, которые переболели, но не были диагностированы. В период, когда была огромная нагрузка на лаборатории, не всех вводили в клиническую базу. Поэтому статистика сегодня не совсем достоверная. Но высокие титры антител являются основанием для того, чтобы сделать «Спутник Лайт» однократно», – резюмирует врач.

6

А если человек не уверен, что он болел?

В данном случае нет смысла сдавать анализ на антитела, уверена Нагорная. Если вы не болели ковидом с развернутой клинической картиной инфекционного заболевания, лучше привиться дважды, и тогда это будет максимально надежно.

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