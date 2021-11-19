Горняк22: Ушел из жизни известный алтайский художник Андрей Арестов
Андрей Арестов Фото: Алтайская Организация Союза Художников/facebook.com
В 80-х годах мастер преподавал в детской художественной школе Барнаула. Являлся членом Союза художников России с 1993 года
В Барнауле на 65 году жизни умер известный алтайский художник, член Союза художников России Андрей Арестов. Об этом 18 ноября на своей странице в Facebook сообщила местная организация Союза художников.
«Сегодня не стало Андрея Васильевича Арестова», – говорится в публикации.
Здесь выразили соболезнования родным, близким, друзьям и всем поклонникам творчества «этого замечательного художника и хорошего человека».
Причина смерти не раскрывается. О времени и месте прощания станет известно позже.
Арестов родился в Новосибирске, окончил Новоалтайское художественное училище, работал в жанре пейзажа, портрета, натюрморта. Его работы находятся в нескольких российских музеях, в том числе в Государственном художественном музее Алтайского края, а также в частных собраниях России и за рубежом.
11 ноября стало известно о смерти легенды алтайского бокса, заслуженного тренера Василия Данилова.