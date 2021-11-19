Горняк22: 18 ноября в Барнауле в снегопад не работает несколько светофоров

Светофор Фото: pexels.com

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на участках дорог, где светофоры временно не работают, и соблюдать требования дорожных знаков

18 ноября в Барнауле отключили светофоры на трех участках дорог, сообщает пресс-служба мэрии города.

Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения. Светофоры до 16.00 отключены на следующих участках:

улица Попова, 68;

улица Юрина, 212;

перекресток улиц Попова и Юрина.

Ранее «Толк» сообщал, что на барнаульском перекрестке, где насмерть сбили девочку, установят светофор и сделают дополнительное освещение. Авария произошла на пересечении улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда. Сейчас там расположен нерегулируемый пешеходный переход.

ТОЛК