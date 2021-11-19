Горняк22: Более 14 тысяч жителей Алтайского края заболели коронавирусом за месяц
COVID-19. Коронавирус Фото: pixabay.com
Всего месяцем ранее заболевших в Алтайском крае было 7,9 тыс. человек, а за последние 30 дней их стало почти в два раза больше
527 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее число заболевших на 18 ноября составило 97 714 человек, в том числе 7 823 ребенка, сообщает оперативный штаб региона.
За последний месяц в регионе коронавирусом заразились 14 090 человек. Месяцем ранее, с середины сентября до середины октября, заболевших было 7 904 человека (еще ранее – 7 833).
- 810 человек сейчас лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 296 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
- За прошедшие 24 часа умерли 30 больных ковидом, все от вируса. Общее число летальных исходов за все время – 6 815.
- 461 человек с коронавирусом выздоровел за сутки в регионе. Всего переболели инфекцией 68 717 человек.
- Прививаются от инфекции сейчас 937,6 тыс. жителей региона.
Новые случаи коронавируса за сутки
Барнаул – 158,
Бийск – 49,
Рубцовск – 43,
Алейск – 31,
Заринск – 29,
Славгород – 17,
Благовещенский район – 13,
Залесовский и Топчихинский районы – по 12,
Камень-на-Оби, Яровое, Алейский, Немецкий национальный, Романовский и Рубцовский районы – по 11,
Волчихинский, Мамонтовский и Шипуновский районы – по 8,
Завьяловский район – 7,
Заринский, Михайловский, Первомайский и Табунский районы – по 6,
Кулундинский, Ребрихинский Усть-Калманский районы –по 5,
Калманский и Угловский районы – по 4,
Курьинский район – 3,
Новоалтайск, Ключевский, Новичихинский и Усть-Пристанский районы – по 2,
Алтайский, Егорьевский, Ельцовский, Краснощековский, Кытмановский, Советский, Троицкий и Шелаболихинский районы – по 1.