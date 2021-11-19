Горняк22: Более 14 тысяч жителей Алтайского края заболели коронавирусом за месяц

COVID-19. Коронавирус Фото: pixabay.com

Всего месяцем ранее заболевших в Алтайском крае было 7,9 тыс. человек, а за последние 30 дней их стало почти в два раза больше

527 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее число заболевших на 18 ноября составило 97 714 человек, в том числе 7 823 ребенка, сообщает оперативный штаб региона.

За последний месяц в регионе коронавирусом заразились 14 090 человек. Месяцем ранее, с середины сентября до середины октября, заболевших было 7 904 человека (еще ранее – 7 833).

810 человек сейчас лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 296 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие 24 часа умерли 30 больных ковидом, все от вируса. Общее число летальных исходов за все время – 6 815.

461 человек с коронавирусом выздоровел за сутки в регионе. Всего переболели инфекцией 68 717 человек.

Прививаются от инфекции сейчас 937,6 тыс. жителей региона.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 158,

Бийск – 49,

Рубцовск – 43,

Алейск – 31,

Заринск – 29,

Славгород – 17,

Благовещенский район – 13,

Залесовский и Топчихинский районы – по 12,

Камень-на-Оби, Яровое, Алейский, Немецкий национальный, Романовский и Рубцовский районы – по 11,

Волчихинский, Мамонтовский и Шипуновский районы – по 8,

Завьяловский район – 7,

Заринский, Михайловский, Первомайский и Табунский районы – по 6,

Кулундинский, Ребрихинский Усть-Калманский районы –по 5,

Калманский и Угловский районы – по 4,

Курьинский район – 3,

Новоалтайск, Ключевский, Новичихинский и Усть-Пристанский районы – по 2,

Алтайский, Егорьевский, Ельцовский, Краснощековский, Кытмановский, Советский, Троицкий и Шелаболихинский районы – по 1.

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