Горняк22: Бийск не компенсирует Барнаулу доставку за 3,4 млн «собянинских» трамваев

Трамваи Фото: Барнаул22

Дорогостоящая транспортировка негабаритной техники в регион обойдется наукограду даром из-за пробелов в российском законодательстве

Бийск не будет компенсировать бюджету Барнаула доставку в регион подержанных московских трамваев. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на ответ мэрии краевого центра.

В администрации журналистам пояснили, что в России отсутствует практика расчета между муниципалитетами: для этого нет нормативно-правовой базы. Издание предполагает, что ситуация может вызвать правовые споры.

Кто будет оплачивать транспортировку вагонов в наукоград – пока не известно. Впрочем, в администрации Барнаула подчеркнули, что не планируют вновь делать это за свой счет.

В начале ноября в Барнаул доставили 10 трамваев Tatra, которые еще год назад краю подарил мэр столицы Сергей Собянин. Транспортировка обошлась барнаульскому бюджету в 3,4 млн рублей. Пять вагонов должны передать Бийску. Сейчас вся техника ждет оформления. Когда она выйдет на маршруты – пока не известно.

ТОЛК