Горняк22: 14 стоянок подготовили на федеральных трассах Алтайского края в период непогоды

Снег. Трасса Фото: pexels.com

Ночью на федеральных дорогах региона работало 113 единиц техники, сейчас на снегоочистке задействовали 138 специализированных машин

Дороги федерального, регионального и межмуниципального значения Алтайского края, несмотря на установившуюся в регионе непогоду, открыты во всех направлениях для всех видов транспорта, сообщает днем 18 ноября пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства на полдень, осадки в виде снега наблюдают на всей территории края от слабых до умеренных. На базе ГУ организовали работу межведомственного оперативного штаба по дорожному движению.

Между тем на федеральных дорогах региона подготовили 14 стоянок на период ненастья, уведомляет Упрдор «Алтай».

Где находятся стоянки

На Чуйском тракте:

на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле «Грани Алтая»,

в районе Новоалтайска на «Маяке» и «Облепихе»,

по направлению к Республике Алтай в селе Полковниково,

возле «Ника-фуд» в Троицком районе,

перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках.

На трассе А-322:

на 12-м километре (выезд из Барнаула),

в Топчихе,

Алейске,

Шипуново,

Поспелихе.

На автодороге А-321:

перед Павловском (в районе поселка Сибирские Огни),

на выезде из села.

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Куда сообщать о ЧП

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных дорогах Алтайского края и Республики Алтай можно в любое время по телефону 8 (3852) 63-14-59. Сотрудники подрядных организаций будут круглосуточно патрулировать трассы для контроля над обстановкой и оказания помощи автомобилистам.

О погоде

По данным синоптиков, 18 ноября на территории Алтайского края ожидаются осадки, метели, гололедные явления, ветер усилится и при порывах будет достигать 27 метров в секунду, прогнозируется похолодание. В первой половине дня наиболее сложная обстановка складывалась на трассе А-321, на участке от Барнаула до Ребрихи.

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