Горняк22: Россиян с симптомами ОРВИ обяжут сдавать тест на коронавирус

Коронавирус Фото: pixabay.com

По словам главы Роспотребнадзора, прошедшая неделя стала первой за два месяца, когда заболеваемость коронавирусом снизилась по стране на 2,5%

В России больные с признаками ОРВИ в обязательном порядке будут сдавать тест на COVID-19, сообщает «Интерфакс».

«Решение вышло в виде постановления главного санитарного врача о том, что всех пациентов «с клиникой ОРВИ» начнут проверять на коронавирус, чтобы не упустить более опасное заболевание», – рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, после поручения президента в полтора раза увеличили число людей, которым проводят тестирование на коронавирус.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что введение обязательной вакцинации для граждан старше 60 лет и усиление антикоронавирусных ограничений влияют на снижение заболеваемости.

«Все меры, которые сейчас принимаются в регионах, безусловно, дают свой эффект. И главное – увеличение темпов вакцинации, что крайне важно», – подчеркнула она.

Ранее стало известно, что заболевшим COVID-19 после прививки изменили срок действия QR-кода. После подтверждения заражения действие кода уменьшится до шести месяцев. В минздраве также утвердили форму нового типа справки о вакцинации против коронавируса или наличии медотвода.

ТОЛК