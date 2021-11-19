Горняк22: В Бийске фиолетовый картофель продают по 350 рублей за килограмм

Фиолетовый картофель Фото: avito

В объявлении продавец отметил, что предложение ограничено. Необычной картошки осталось всего 4 кг. В выходные товар могут доставить в Белокуриху

В Бийске картофель непривычного фиолетового цвета продают по 350 рублей за 1 кг. Объявление выложили на сайте avito.

По словам продавца, овощ содержит натуральный пигмент и сохраняет свой цвет при термической обработке.

«Вкуснейший, полезнейший и не болеет. Пюре получается необычного цвета, детям будет очень даже интересно его есть «, – заявил автор объявления.

Картофельное пюре Фото: avito

При этом в среднем картофель в Бийске можно купить в зависимости от сорта за 50-70 рублей за 1 кг. Самый дешевый стоит около 35 рублей за килограмм.

Ранее «Толк» сообщал, что на улицах Новосибирска алтайское масло продают по 50 рублей за пачку. При этом по указанному адресу производства в городе находится компания, которая занимается чисткой ковров. По словам местных жителей, раньше там действительно фасовали нечто похожее на масло. В Россельхознадзоре такие предприятия называются фантомными.

ТОЛК