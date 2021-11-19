Горняк22: Барнаульцам напомнили правила посещения катков и лыжных баз в пандемию

Лыжник Фото: Анна Меньшикова/ТОЛК

Запускать в крытые помещения будут только по QR-коду или справке о медотводе от прививки против коронавируса. Со своим инвентарем без входа в залы эти документы не потребуются

Услуги катков и лыжных баз Барнаула будут оказывать с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, содержащихся в указах губернатора Алтайского края. Решение об этом приняли участник совещания в администрации города.

«Вход во все крытые помещения, где расположены пункты проката лыж и коньков, будет осуществляться только по предъявлению действующего QR-кода, либо медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-19, выданного уполномоченной медицинской организацией, имеющей соответствующую лицензию», – сообщает пресс-центр горадминистрации.

В случае, если гражданин не намерен пользоваться прокатом инвентаря и заходить в закрытые помещения спортобъектов для получения инвентаря и других услуг, QR-код не понадобится, добавили здесь. Уточняется, что ограничения не будут распространятся на лиц, не достигших возраста 18 лет.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал изменения в антиковидный указ, по которому в регионе с 30 октября вводят систему пропуска по QR-коду.

С 15 ноября эти документы потребуются, в частности, для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, ночные клубы, бассейны, фитнес-клубы, гостиницы, базы отдыха, санатории, а также в заведения общепита.

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