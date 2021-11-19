Горняк22: В сибирские города за год в два раза выросли поставки мандаринов

Мандарины Фото: pixabay.com

По предварительным данным, за прошедшие месяцы этого года в Сибирь доставили 254,3 тысячи тонн овощей и фруктов на 184,6 млн долларов

За 10 месяцев текущего года в Сибирь ввезли 9,3 тысячи тонн мандаринов на 5,6 млн долларов. Это в два раза больше по весу, чем в 2020 году, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

В этом году основную часть мандаринов закупили в Абхазии (54%) и Турции (26%). При этом импорт абхазских мандаринов в физическом объеме вырос в 6,2 раза, а турецких – на 36,1%.

Новогодние фрукты также привозили из Марокко (8%), Египта (6,4%), Пакистана (2,9%), Южной Африки (2,2%) и Аргентины (0,5%). В 2021 году выросли поставки пакистанских, марокканских и южноафриканских мандаринов.

«Фрукты и овощи занимают значительную долю в импорте продовольственных товаров – более 35%», – отметил замначальника Сибирского таможенного управления, начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов.

Ранее «Толк» сообщал, что на улицах Новосибирска алтайское масло продают по 50 рублей за пачку. На пачке значится фирма «Астро», которая была заблокирована в прошлом году, как только в Россельхознадзоре заметили нестыковки. При этом за несколько месяцев предприятие легализовало через подставные фирмы почти 200 тонн продукции и отправило ее в Новосибирск и Башкирию.

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