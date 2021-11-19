Горняк22: Как красиво поздравить с Днем Ракетных войск и артиллерии России

Ракетные войска Фото: Pexels

19 ноября в России ежегодно отмечают профессиональный праздник военнослужащих Ракетных войск и артиллерии. «Толк» подготовил подборку приятных праздничных поздравлений в стихах и прозе

Поздравления с Днем Ракетных войск 2021 в стихах

С Днем войск Ракетных поздравляю!

Лишь только лучшего желаю.

Не знать атак и поражений,

Побольше личных достижений.

Наград, медалей, орденов,

Спокойных мирных дней и снов.

Пусть небо ваше будет чистым,

А взгляд – веселым и лучистым.

И в личной жизни пусть всё будет –

Жена, семья, родные люди,

Машина, дача и квартира.

Желаю счастья вам и мира!

Ты носишь звание артиллериста,

И тут, бесспорно, есть для гордости причина!

Желаю быть по жизни ловким, быстрым

И не иметь предлогов для кручины.

Желаю счастья, радости, успеха,

Здоровья, крепкой дружбы и удачи.

Чтобы видАл ты только взрывы смеха,

Горжусь тобой, ты настоящий мачо!

Поздравляем от души

Тех, кто был артиллеристом,

В войсках Ракетных кто служил,

Спасибо за небо чистое!

И сказать мы вам хотим:

Вас отважней нет на свете,

Пусть не увидим мы войны

И в мире растут наши дети.

Поздравления в прозе с Днем Ракетных войск России

Букет. Цветы. Корзина Фото: Pexels с сайта Pixabay

Поздравляю с Днем Ракетных войск и артиллерии! Желаю громких залпов веселья и радости в жизни, точных выстрелов и метких попаданий прямо в свою цель. Успехов, удачи и поддержки товарищей, отваги, оптимизма и ясных горизонтов на жизненном пути!

В День Ракетных войск я от всего сердца желаю крепчайшего здоровья, мирного неба и неземного счастья! Пусть ваша жизнь будет наполнена красочными событиями, искренней любовью и надежной дружбой! Желаю всяческого успеха, исполнения всех целей и бодрого духа!

Поздравляю с Днем Ракетных войск и артиллерии. Желаю абсолютного покоя на границах Родины и абсолютной уверенности в боевой готовности на любой непредвиденный случай. А также желаю мужества и решительности, стойкости и выдержки, упорства и непоколебимости!

Источник

ТОЛК