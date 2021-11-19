Горняк22: Морозы до -16 градусов пришли в Алтайский край 19 ноября

Ноябрь. Снег Фото: Анна Меньшикова

В ночь на субботу ожидается, что столбики термометров опустятся до -25 градусов, но уже с этого дня в регионе начнется потепление

Днем 19 ноября в Алтайском крае похолодает до -11…-16 градусов. В отдельных районах возможны снег и метели. На дорогах сохраняется гололедица, местами вероятны снежные заносы. Ветер подует юго-западный, его порывы достигнут 14 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле в пятницу около -12…-14 градусов. В этот день в краевом центре преимущественно без осадков. На дорогах гололед и снежные заносы. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

ТОЛК