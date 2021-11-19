Горняк22: Народные приметы. Как предсказать погоду 19 ноября по небу, звездам и птицам

Зима. Дорога. Лес Фото: Pexels

19 ноября на Руси звали Павлом Ледоставом – в честь святого Павла Исповедника, память которого православные чтут в этот день

Крестьяне прозвали святого Павла Ледоставом за то, что в его праздник на реках начинал вставать основательный, крепкий лед, который должен был продержаться уже до весны. Чаще всего 19 ноября было морозным. В этот день рыбаки начинали готовиться к зимней рыбалке.

А еще 19 ноября гадали о погоде по множеству примет. Красная заря считалась предвестником снега или дождя. Безветренная погода означала морозы, а обилие звезд на ясном небе – грядущее похолодание.

Если птицы не хотят летать, а сидят на ветках, стоит ждать мороза и ветра.

Низкое небо – предвестник плохой погоды.

А если птицы стараются держаться поближе к человеческому жилью, в скором времени пойдет снег.

ТОЛК