Горняк22: Когда Международный мужской день и почему о нем мало кто знает

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Международный мужской день (International Men’s Day, IMD), призванный подчеркнуть роль мужчин в семье и обществе, ежегодно отмечают в 60 странах мира

Международный мужской день – 19 ноября.

Причина того, что праздник мало известен, становится понятна, если уделить внимание его истории. Впервые Международный мужское день отметили в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго – островного государства в южной части Карибского моря, рассказывает «Календарь событий».

Впоследствии к празднованию присоединились другие страны Карибского бассейна, Северной Америки, Азии, Европы и Организации Объединенных Наций.

Инициатор Мужского дня 19 ноября – доктор Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии. Он предложил эту дату, потому что в этот день родился отец доктора, который, по его словам, был отличным примером для всех мужчин.

Главная цель Международного мужского дня – привлечь внимание всего мира к дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей. Поэтому в этот день проводят образовательные семинары, круглые столы, мероприятия в школах, крутят тематические программы на радио и телевидении.

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