Горняк22: Мужчина заплатит 1,2 млн рублей за поджог пункта вакцинации от COVID-19

Суд. Арест Фото: pixabay.com

Предположительно, мужчина был антипрививочником. У себя на странице в соцсетях он постил видео о вреде принудительной вакцинации

В Абакане суд приговорил мужчину за поджог временного пункта вакцинации к 1 году 6 месяцам условно, сообщает пресс-служба Абаканского городского суда.

По данным следствия, в июле пьяный обвиняемый облил бензином оборудование временного пункта, где проводили вакцинацию от коронавируса, и устроил пожар. Огонь повредил два военных модуля и рекламный баннер.

Мобильный пункт вакцинации был развернут армией России. Мужчина поджег точку, когда ее охранял военный, сообщает Mash Siberia.

Подсудимый согласился с предъявленными обвинениями и заявил, что возместит ущерб. Суд признал его виновным по статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Помимо условного срока, осужденный также выплатит 1,2 млн рублей за уничтоженное оборудование.

Ранее барнаульские антипрививочники провели одиночные пикеты в знак протеста против массовой вакцинации от коронавируса. Вооружившись плакатами, они потребовали отменить QR-коды, которые «ограничивают их в правах». В Сети подписчики разделились на тех, кто против вакцинации, и тех, кто считает, что без общего иммунитета пандемию не победить.

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