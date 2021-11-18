Горняк22: В Барнауле на пешеходном переходе сбили 82-летнюю бабушку
ДТП в Барнауле Фото: vk.com/barneos22
В ГИБДД рассказали, что после травмы пострадавшая не смогла самостоятельно подняться. Ей оказали первую помощь и госпитализировали
17 ноября в Ленинском районе Барнаула водитель Hyundai Elantra на пешеходном переходе сбил 82-летнюю пенсионерку, сообщает «Банкфакс».
Стало известно, что авария произошла на улице Солнечная Поляна, возле «Вианора». Иномарка сбила пожилую женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадавшая получила серьезные травмы. Ее на скорой помощи увезли в горбольницу №1. Полицейские проводят проверку по факту происшествия.
Ранее в Алтайском крае пьяный водитель насмерть сбил 11-летнего мальчика. Мужчина ехал на автомобиле по дороге, по обочине которой ехал мальчик на самокате. В результате водитель сбил школьника и сбежал с места ДТП. Обвиняемый признал свою вину.