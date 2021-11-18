Горняк22: «Полморды снесло»: два грузовика столкнулись на алтайской трассе

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Два грузовика не поделили дорогу в Алтайском крае. Судя по кадрам, оба транспортных средства получили серьезные повреждения

Днем 17 ноября на трассе Барнаул – Бийск возле села Петровка произошло серьезное ДТП – столкнулись два грузовых автомобиля, сообщает Инцидент Барнаул.

По словам очевидцев, водитель красного «КамАЗа» жив, судьба второго неизвестна.

На кадрах видно, что у одной из фур сильно смята передняя часть. Вероятно, удар пришелся сбоку. Второй грузовик съехал в кювет и развернулся. При этом по всей дороге разбросаны осколки от транспортных средств.

В комментариях на видео очевидец заметил, что у одного из грузовиков «снесло полморды». Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что вечером 16 ноября на трассе Барнаул – Новосибирск произошло смертельное ДТП: столкнулись два грузовика и автомобиль BMW. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля. Также пострадали двое детей, женщина и мужчина.

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