Горняк22: В Барнауле нашли без вести пропавшего 11-летнего мальчика

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Мальчик не первый раз уходит из дома. Ранее поисковики также рассылали ориентировки, когда после школьной линейки он не вернулся домой

Волонтеры сообщили, что нашли живым пропавшего в Барнауле 11-летнего мальчика. Об этом говорится в сообществе «Лиза Алерт».

«Найден. Жив», – говорится в сообщении.

Однако поисковики не уточнили, где был ребенок и что с ним произошло.

Ранее сообщалось, что 16 ноября 11 летний мальчик ушел в неизвестном направлении. Всю ночь его искали волонтеры и родные. Утром 17 ноября появилась информация, что пропавшего нашли.

Примечательно, что это не первый случай, когда школьник пропадает. Так, после 1 сентября он не вернулся с линейки домой. Тогда его нашли возле одного из домов на улице Юрина.

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