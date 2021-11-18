Горняк22: «Отрешенный» экс-лидер алтайских ЛДПРовцев возглавил реготделение в Коми

Максим Крайн Фото: архив пресс-службы регионального отделения ЛДПР

Алтайское реготделение Крайн покинул со скандалом, так как после его назначения партию стали покидать «устоявшие» члены

Бывший лидер регионального отделения ЛДПР в Алтайском крае Максим Крайн возглавил либерал-демократов в Республике Коми, сообщает «Банкфакс». До него это место принадлежало Андрею Никитину, который покинул его в середине ноября.

Примечательно, что Крайн уехал работать в родной регион – именно там он родился.

Напомним, что Максим Крайн возглавил алтайское отделение 13 января 2020 года. После этого из партии стали уходить люди. В их числе депутаты БГД Кристина Юстус и Дмитрий Ворсин, руководитель молодежной организации партии в крае Захар Торычев и егот предшественница Евгения Боровикова. Причиной своего ухода они назвали «атмосферу», которая появилась после смены руководства.

30 марта 2021 года функции руководителя взял на себя Владимир Семенов. Такое решение принял руководящий состав партии.

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