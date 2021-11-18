Горняк22: В Алтайском крае мужчина задушил жену и закопал тело в сарае

Следственный комитет Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Сначала мужчина заявил в полицию, что супруга исчезла. Но в итоге признался, что убил ее, так как долгое время испытывал неприязнь

33-летнего жителя Красногорского района обвиняют в убийстве супруги, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, в начале ноября 2021 года в частном доме одного из сел района обвиняемый во время ссоры несколько раз ударил супругу поленом по голове, а потом задушил ее. Чтобы скрыть тело, мужчина сбросил его в подпол, а на следующий день выкопал яму в сарае и закопал труп там.

После этого житель села написал заявление в полицию о безвестном исчезновении супруги. Однако следователи установили причастность мужчины к исчезновению жены. В итоге обвиняемый признался, что с неприязнью относился к супруге, так как она употребляла алкоголь и не занималась воспитанием шестерых детей.

Ранее сообщалось, что в Барнауле 80-летний мужчина убил жену и пытался покончить с собой.

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