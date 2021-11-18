Горняк22: В Алтайском крае перед Новым годом усилили охрану за ёлками

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По приказу минприроды, с 10 ноября в Алтайском крае усилили охрану хвойных молодняков. Рейдовые мероприятия проходят во всех лесничествах региона

В Алтайском крае житель села Кордон незаконно вырубил 16 елей для продажи перед праздниками, сообщает пресс-служба регионального минприроды.

Незаконную заготовку новогодних елей заметили специалисты Залесовского лесничества во время планового обхода подведомственной территории. Лесонарушение произошло в Хвощевском урочище.

На место выехали сотрудники полиции. Вместе с лесными инспекторами они выявили нарушителя, идя по следам его машины с прицепом. Ущерб от незаконной рубки оценили в 144 тысячи рублей.

В настоящее время за свежесрубленные новогодние ели предусмотрена административная и уголовная ответственность. За одно срубленное дерево нарушитель обязан выплатить штраф до 4 тысяч рублей, юридические лица – до 300 тысяч рублей. При сумме ущерба более 5 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность по статье 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений).

Ранее в Алтайском крае браконьера осудили за убийство барсуков и косули. Мужчина решил поохотиться на местных животных без разрешения. Местное министерство природных ресурсов и экологии оценило ущерб в 64 тысячи рублей. Подсудимого обязали выплатить 170 тысяч рублей.

ТОЛК