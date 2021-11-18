Горняк22: 16-летний подросток пострадал в ДТП с перевертышем в Горном Алтае

ДТП Фото: МВД по Республике Алтай

Ранее водитель был лишен прав на управление транспортными средствами, однако все равно сел за руль. У него взяли кровь на алкоголь

Днем 16 ноября в Улаганском районе Республики Алтай возле села Акташ произошло ДТП – автомобиль Jeep Cherokee опрокинулся на дороге, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Как известно, 33-летний местный житель, ранее лишенный водительских прав, при подъеме на гору не справился с управлением и автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир – его госпитализировали в Акташскую районную больницу. У водителя взяли кровь на алкоголь.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае произошла серьезная авария на трассе в Шелаболихинском районе – автомобиль Toyota Allion съехал с дороги в кювет и перевернулся. В ДТП никто не пострадал, хотя машина серьезно повреждена – у нее сильно помята крыша, разбиты стекла и поврежден корпус.

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