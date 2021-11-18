Горняк22: «Муз-ТВ» выплатит 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ в эфире

Премия "МУЗ-ТВ 20/21" Фото: кадр из youtube.com

Телеканал стал первым в этом году, на кого составили протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних

В Москве суд оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на 1 млн рублей рублей за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних, сообщает РИА Новости.

На телеканал составили протокол по статье 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает штраф в 1 млн рублей или приостановку деятельности до 90 суток.

Причиной судебного разбирательства стала ежегодная премия «Муз-ТВ 20/21. Начало света», которую транслировали 4 июня. На мероприятие блогеры Даня Милохин и Игорь Синяк пришли в платьях, а певец Филипп Киркоров и блогер Давид Манукян посетили шоу в образе молодоженов.

После этого премией заинтересовался Роскомнадзор. Ведомство организовало проверку записи премии на наличие пропаганды нетрадиционных отношений. По правилам, такую информацию можно транслировать только после 23.00 и с пометкой 18+.

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