Горняк22: Застройщики в Барнауле продолжают рекордно увеличивать цены на новые квартиры

Проект ЖК на ул. Партизанской, 175 Фото: Дом.рф

В Барнауле продолжается рекордный рост цен на новостройки, в отдельных квадратный метр достиг 105 тыс. рублей. При этом себестоимость, по статистике, вдвое меньше

Цены на новостройки в Барнауле снова выросли в минувшем октябре. По данным проектных деклараций, опубликованных на «Дом.рф», средняя стоимость 1 кв. метра за месяц увеличилась с 65,3 до 66,4 тыс. рублей (в Алтайском крае – с 63,9 до 64,9 тыс. рублей).

Шик, блеск, красота

Анализ показывает, что скачок произошел за счет того, что застройщики продали в октябре первые квартиры в двух элитных домах. Абсолютный максимум обновил ЖК «АртХаус» (ул. Партизанская, 175), где 1 кв. метр достиг 105 тыс. рублей. В Барнауле таких «жирных» цен на новостройки еще не было, особенно если учесть, что эти квартиры продаются без межкомнатных перегородок.

В компании объясняют, что высокая цена складывается из расположения (центр города со всей инфраструктурой) и конструктива (дома монолитно-каркасные с заполнением керамическим кирпичом, внутренняя отделка подъездов с применением гранита). Также здесь будет своя закрытая территория, подземный многоуровневый паркинг, на первом этаже зоны отдыха для взрослых и игровые комнаты.

Вторым объектом стал ЖК «Родные берега» на ул. Промышленной, 6, где 1 кв. метр превысил 85 тыс. рублей. Этот дом разместили прямо на берегу барнаульского ковша. Судя по проектной декларации, он строится из монолитного каркаса, заполненного кирпичами и блоками, состоит из четырех блок-секций по 22, 23, 24 и 25 уровней.

Себестоимость вдвое меньше?

Проект ЖК на ул. Промышленной, 6 Фото: Дом.рф

Вместе с тем Союз строителей Алтайского края привел среднюю себестоимость 1 кв. метра жилья в многоквартирных домах в октябре, которая составила 31,5 тыс. рублей. Этот показатель также рассчитан из проектных деклараций, опубликованных на «Дом.рф».

Но председатель Союза Александр Мишустин пояснил «Толку», что это чисто строительно-монтажные работы и материалы. Земля и инженерные сети в эту сумму не включены. А участки сегодня, как известно, сильно дорожают. И с ними ситуация на всех стройплощадках разная – многое зависит от того, кто, когда и за сколько их приобрел.

26 октября, 6:04

Цены на новостройки в Барнауле снова выросли и побили рекорд

В Барнауле и Алтайском крае снова подскочили цены на новостройки, обновив рекорд. Также в сентябре немного увеличились продажи квартир на первичном рынке и вырос их дефицит

«Не так давно мы подсчитали, что в кварталах, где дорого арендовали землю (к примеру, 2036), в среднем на себестоимость 1 кв. метра жилья дополнительно ложится почти по 3 тыс. рублей. А если учесть инженерные сети, то это еще по 3-4 тыс. рублей», – пояснил эксперт.

То есть, по его данным, квадрат в многоквартирном ЖК уже обходится строителям в 35-50 тыс. рублей. И это зависит от технологии: в кирпичных домах он выше за счет трудозатрат, в панельных – за счет того, что здесь используется больше металла, а он сильно подорожал.

При этом себестоимость строительства в регионах сильно разнится. В Москве она достигает 93,4 тыс. рублей (по данным «Дом.рф»). В Сибири – Алтайский край внизу рейтинга (дешевле возводят жилье только в Кемеровской и Омской областях), а в той же Республике Алтай дороже (34,6 тыс. рублей).

Мишустин говорит, что на статистику может влиять разный уровень зарплат рабочих. Например, если в Новосибирске они больше получают, то и себестоимость строительства многоквартирного жилья там выше, чем в Алтайском крае (37,9 тыс. рублей за 1 кв. метр).

Рост прибыли застройщиков

Любопытно, что еще пару лет назад барнаульские застройщики тратили на возведение 1 кв. метра 30-40 тыс. рублей, а продавали примерно за 50 тыс. рублей. И банки неохотно одобряли проектное финансирование, потому что маржинальность таких ЖК была низкой. Не хотели работать в таких условиях и сами девелоперы, все чаще уходя в регионы, где намного выше цены (Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи).

В прошлом году ситуация резко поменялась. Дешевая ипотека, господдержка и дефицит современного жилья в Барнауле разогнали спрос и рыночную стоимость. Все это позволяет компаниям наращивать прибыль вот уже полтора года.

«С осени 2020-го наблюдается удорожание стройматериалов, но стоимость продажи жилья тоже продолжает расти, и еще более высокими темпами. Грубо говоря, она поднялась на 40-50%, а материалы – на 30-35%. За счет этого маржа в многоквартирных новостройках увеличилась. В прошлом году сильно, в этом, правда, уже немного сократилась», – говорит эксперт.

ТОЛК