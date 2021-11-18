Горняк22: В минздраве Алтая рассказали, сколько в регионе осталось вакцины «Спутник Лайт»

Минздрав Алтайского края Фото: Анна Меньшикова

В Министерстве здравоохранения Алтайского края объяснили, что регион не может повлиять на частоту поставок вакцины «Спутник Лайт»

В минздраве Алтайского края ответили на жалобы жителей, которые массово заявляют о невозможности привиться от ковида вакциной «Спутник Лайт».

В профильном ведомстве заявили, что сегодня в регионе в наличии 22,7 тыс. доз «Спутника Лайт». Федеральная поставка пришла на Алтай в начале текущей недели, препарат медорганизации получили уже 16 ноября, уточнили «Толку» в ведомстве.

«К моменту поставки «Спутника Лайт» на Алтай в крае оставалось 1 380 доз вакцины. Из федерального центра в край пришло 21,3 тыс. доз», – заявили в алтайском минздраве.

Когда ожидается следующая партия данного препарата – не известно. В профильном ведомстве объяснили, что регион не может повлиять на частоту поставки «Спутника Лайт», поскольку распределением вакцины в регионы занимается Москва.

17 ноября, 6:04

Слишком мягко уговариваем: реаниматолог Михаил Неймарк — о вакцинации от COVID

Именитый алтайский врач и ученый рассказал «Толку», как, по его мнению, надо убеждать антипрививочников и что он считает кощунством

При этом в минздраве напомнили, что «Спутник Лайт» рекомендован в качестве защиты от ковида тем людям, кто делает вакцину повторно, либо переболевшим.

При этом жители Алтайского края неоднократно жаловались, что не могут вакцинироваться «Спутником Лайт».

Жительница Барнаула Галина Андреева (имя изменено. – Прим. ред.) сообщила «Толку», что она с мужем должна ревакцинироваться уже в ноябре, так как с момента постановки вакцины «Спутник V» прошло полгода, однако в поликлинике сообщили, что записать на вакцинацию «Спутником Лайт» могут только в середине декабря.

«В поликлинике сказали, что вакцины нет, и предложили поставить «Спутник V» или дождаться декабря», – рассказала женщина.

Также, по данным «Толка», в «Спутнике Лайт» отказывают жителям Локтевского, Бийского и Калманского районов.

Кроме того, в официальном аккаунте алтайского минздрава в Instagram пользователи в комментариях писали об отсутствии данного препарата и спрашивали у представителей ведомства, в каких медучреждениях есть возможность сделать данную вакцину.

С официального аккаунта подписчикам ответили, что «Спутник Лайт» делают в барнаульской больнице №4, краевой клинической больнице и в «Геомаркете».

ТОЛК