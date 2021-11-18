Горняк22: Пользователи Google интересуются, зачем космонавты берут в космос дробовик

Космонавт. Скафандр Фото: Pexels

Несколько десятилетий советские и российские космонавты летали в космос со специальным оружием TП-82. Это пистолет, больше похожий на маленький дробовик

Зачем космонавты берут в космос дробовик

В топ запросов Google вышел вопрос пользователей, зачем космонавты берут в космос дробовик. Звучит странно и неожиданно, но космонавты правда берут с собой в полет оружие.

Оружие космонавтов предназначалось не для орбитальных разборок или защиты от инопланетян. Космонавты брали с собой оружие, чтобы защитить свою жизнь после посадки, если придется приземлиться в дикой местности, рассказывает История.РФ.

У Гагарина был с собой пистолет Макарова, например. А однажды оружие пригодилось Леонову и Беляеву, которые приземлились в тайге Северного Урала, долго ждали спасения и были вынуждены звуками выстрелов отпугивать медведей. 9-миллиметровый пистолет Макарова, входивший в спасательный комплект, оказался не пригоден к экстремальной ситуации.

В итоге для космонавтов разработали TП-82 – пистолет, похожий на маленький дробовик, пишет «Экономика сегодня». Пистолет имел два ствола, подходил для охоты на мелкую дичь и мог спасти космонавтов от медведя.

В настоящее время космонавты не обязаны брать с собой оружие. Перед полетом команда голосует, брать его с собой или нет.

ТОЛК