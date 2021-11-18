Горняк22: «Действовать жестко»: в АКЗС отреагировали на волну негатива из-за QR-кодов

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Алтайские парламентарии, общественники и представители организаций уверены, что темпы вакцинации нужно ускорить, чтобы остановить волну смертей

Председатель Алтайского заксобрания Александр Романенко в ходе обсуждения ситуации с коронавирусом в АКЗС отметил, что в регионе от ковида ежедневно умирают десятки людей, поэтому темпы вакцинации нужно усиливать. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

Что касается волны протеста на фоне введения QR-кодов и обвинения властей в нарушении конституционных прав на посещение общественных заведений, то в АКЗС сочли доводы антипрививочников несостоятельными.

Так, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов отметил, что невакцинированные, наоборот, ущемляют права остальных на безопасность.

«Я бы хотел заходить куда-то в людное место и быть уверенным, что я не столкнусь с больным человеком. А непривитые куда чаще болеют и распространяют инфекцию. Да, никто не отрицает, что вакцинация не дает стопроцентной защиты от заражения, но снижает эту вероятность многократно», – сказал он.

По словам Осипова, ситуация в экономике усложняется именно из-за непривитых. И это, как говорит омбудсмен, скажется впоследствии на всех.

Руководитель фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Приб сравнил эту борьбу с противостоянием курящих и некурящих и напомнил, что несколько лет назад курение в общественных местах запретили. Несмотря на то что был всплеск недовольств, но «каких-то больших проблем это не вызвало», добавил он.

Многие участники встречи высказались за более жесткие меры по усилению темпов вакцинации. Так, депутат АКЗС Владимир Семенов отметил, что нужно действовать по сценарию тех стран, которые смогли создать коллективный иммунитет.

Омбудсмен Борис Ларин добавил, что в ограничении посещения общественных мест людьми без документов нет ущемления их прав. По его словам, введение принудительной вакцинации невозможно, однако ввести ограничительные меры власти имеют право.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал изменения в антиковидный указ, по которому в регионе с 30 октября вводят систему пропуска по QR-коду.

С 15 ноября эти документы потребуются для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, ночные клубы, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), а также в заведения общепита.

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