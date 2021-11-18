Горняк22: В России предложили лишать дипломов врачей-антипрививочников

Врачи Фото: pixabay.com

Член Совета Федерации предположил, что медики-антипрививочники могут быть связаны с продавцами поддельных сертификатов о вакцинировании и QR-кодов

Врачей, которые отговаривают россиян прививаться от коронавируса, нужно пожизненно лишать дипломов, потому что они профнепригодны, заявил кандидат медицинских наук, сенатор Александр Башкин, сообщает РИА Новости.

«Врач, который отговаривает от вакцинации, – это человек, не получивший должного образования, медицинских познаний и практики. Он не может быть допущен к работе, связанной с вирусологией и вакцинацией», – подчеркнул он.

Сенатор отметил, что сейчас для таких врачей предусмотрена дисциплинарная ответственность в виде увольнения, но стоит подумать об ужесточении наказания за такие поступки.

«Возможно, нужно наделить суды правом признания дипломов таких медиков недействительными или перевести дисциплинарную ответственность в административную или уголовную. Такой врач это все равно что физик или математик, говорящий, что дважды два равно пяти», – заявил сенатор.

Ранее в России предложили ввести уголовное наказание для людей, которые выступают против вакцин. Глава ЛДПР призвал арестовать тех депутатов, которые занимаются антипрививочной пропагандой, а также напомнил о статье 236 УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

ТОЛК