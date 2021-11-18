Горняк22: Заболевшим COVID-19 после прививки изменили срок действия QR-кода

QR-коды. Коронавирус. Сертификат. Пандемия Фото: телеканал "Толк"

Ранее глава минздрава Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации в России за прошедшую неделю увеличились на 6%, за это время привились 3,2 млн человек

Привитым россиянам, которые заболели коронавирусом, срок действия QR-кода сократят до шести месяцев. Соответствующий приказ опубликовал минздрав на портале правовой информации.

«В левом верхнем углу отображается QR-код и указывается номер медицинского сертификата. QR-код содержит информацию о завершении вакцинации или факте перенесенного заболевания, а также срок действия QR-кода», – отметили в ведомстве.

В минздраве также утвердили форму справки о вакцинации против коронавируса нового типа или наличии медотвода. Медицинский сертификат можно получить за три дня после завершения вакцинации на русском и английском языках.

Ранее стало известно, что в России в сертификаты о вакцинации могут добавить фото. По словам одного из чиновников, это ускорит процесс проверки QR-кода и поможет избежать очередей. В настоящее время сертификаты не подтверждают личность владельцев и при их предъявлении приходится дополнительно показывать паспорт.

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